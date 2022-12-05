Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат «акционные» квитанции

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» начинает акцию «В Новый год - без долгов и с подарками!» для жителей Саратова, Энгельса и Балакова.

В ближайшие дни клиенты получат ноябрьские платежные документы с дополнительной, «акционной», квитанцией. Благодаря ей можно выиграть ценный приз и обнулить пени, законно начисленные ранее за несоблюдение сроков оплаты.

Присоединиться к акции могут все жители, которые получают от «Т Плюс» тепло и горячую воду и напрямую оплачивают эти услуги компании. Для участия достаточно до 31 декабря погасить долги, оплатить обычный ноябрьский счет и внести рекомендуемый платеж за декабрь.

Рекомендуемый платеж носит исключительно добровольный характер и актуален только для тех жителей, которые заинтересуются новогодним предложением энергокомпании. Итоги акции подведут уже в 2023 году, победители будут определены при помощи генератора случайных чисел и награждены подарками от компании. Всем участникам акции энергетики спишут пени. За исключением тех, которые взысканы по решению суда.

Подробную информацию об условиях акции можно получить у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по телефонам: в Саратове 8(8452)24-51-54, в Энгельсе 8 (8453) 54-48-98, в Балакове 8(800) 700-10-32, или на официальном сайте.

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