Фото: МЧС

Сегодня утром, 5 декабря, в Саратове на пожаре задохнулся мужчина средних лет, о чем написал в своем Телеграм-канале глава регионального минздрава Олег Костин.

Возгорание произошло в 8.51 в Волжском районе, по адресу Бакинская, 2, квартира 14. В результате возгорания погиб мужчина. На вид ему около 50 лет. Он умер от отравления продуктами горения и получил термический ожог III степени. Мужчина умер до приезда скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее аналогичный случай произошел в Энгельсе. Там после пожара было обнаружено тело 48-летнего мужчины.

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