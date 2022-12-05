В Вольске пассажир «четырки» пострадал в столкновении с КАМАЗом

Фото: Госавтоинспекция
В воскресенье, 4 декабря, в Вольске молодой водитель ВАЗ-2114 столкнулся с КАМАЗом. Об этом сообщили в городской автоинспекции.
Авария произошла в 18:20 рядом с домом по адресу Комсомольская, 178. Водитель КАМАЗа выполнял поворот и столкнулся с «четырнадцатой», которой управлял 23-летний мужчина.
С места ДТП госпитализировали 28-летнего пассажира отечественной легковушки.
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