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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 6:18

В Вольске пассажир «четырки» пострадал в столкновении с КАМАЗом

Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

В воскресенье, 4 декабря, в Вольске молодой водитель ВАЗ-2114 столкнулся с КАМАЗом. Об этом сообщили в городской автоинспекции.

Авария произошла в 18:20 рядом с домом по адресу Комсомольская, 178. Водитель КАМАЗа выполнял поворот и столкнулся с «четырнадцатой», которой управлял 23-летний мужчина.

С места ДТП госпитализировали 28-летнего пассажира отечественной легковушки.

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