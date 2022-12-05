На сегодня, 5 декабря, в Саратовской области коронавирусом заразились 77 человек, всего обнаружено 299 960 человек зараженных COVID-19.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 17 лет — 11;

- 18-29 лет — 11;

- 30-49 лет — 21;

- 50-64 лет — 19;

- 65 и старше — 15.

Один пациент поступил с пневмонией, остальные 76 – с признаками ОРВИ.

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