Саратовская область стала лидером Поволжья по доступности отдыха на Новый год. К такому выводы пришли аналитики портала Санатории-России.рф.

Отдых с 31 декабря по 2 января в саратовском санатории обойдется в среднем 7 710 рублей. За эти деньги гостям представят проживание, питание и лечебные процедуры.

Самые дорогие путевки на Новый год в Поволжье оказались в здравницах Башкортостана: 15 680 рублей. Это немногим меньше, чем самые дорогие путевки по стране, которые предлагают в Санкт-Петербурге за 15 800 рублей.

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