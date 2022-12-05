В Энгельсе на пожаре в пятиэтажке погиб мужчина

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В воскресенье, 4 декабря, в Энгельсе горел один из домов по улице Колотилова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило в 21:00, возгорание произошло в подвале пятиэтажки на улице Колотилова. Площадь пожара составила 4 кв. м.

Пожарные на месте трагедии потушили огонь в подвале многоэтажки, после тушения пожара было обнаружено тело 48-летнего мужчины с ожогами. Как предполагает следствие, одной из причин трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем.

Сотрудники СУ СКР по Саратовской области осмотрели место происшествия, назначено вскрытие тела погибшего для установления точной причины смерти. Если смерть носила криминальный характер, будет возбуждено уголовное дело.

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