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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 5:05

Ночью в Саратове горел памятник архитектуры

Евгений Бадиков
Фото: МЧС

Фото: МЧС

Ночью в Саратове горел памятник архитектуры. Об этом стало известно из телеграм-канала «ЧП Саратов / Прямой эфир».

Сегодня, в ночь на 5 декабря, в центре Саратова произошел пожар. Возгорание произошло в аварийном двухэтажном доме по адресу, Соборная, 12, построенном еще в 1917 году. На видео видно, что у здания горела крыша, тушением пожара занимались два пожарных расчета.

Здание находится рядом с городским садом «Липки». Оно является выявленным объектом культурного наследия.

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