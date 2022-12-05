Фото: МЧС

Ночью в Саратове горел памятник архитектуры. Об этом стало известно из телеграм-канала «ЧП Саратов / Прямой эфир».

Сегодня, в ночь на 5 декабря, в центре Саратова произошел пожар. Возгорание произошло в аварийном двухэтажном доме по адресу, Соборная, 12, построенном еще в 1917 году. На видео видно, что у здания горела крыша, тушением пожара занимались два пожарных расчета.

Здание находится рядом с городским садом «Липки». Оно является выявленным объектом культурного наследия.

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