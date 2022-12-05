Начало недели в Саратовской области будет холодным и ветреным

Сегодня, 5 декабря, в регионе ожидается морозная и облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает областной Гидрометцентр.

Синоптики сообщают о северо-восточном ветре в губернии скоростью 4-9 м/с, Ночью и утром на всей территории области ожидается небольшой снег и сильный туман (видимость 500 метров и менее), на дорогах изморозь.

Ночью в облцентре около 16-18 градусов мороза, днем 6-8 ниже нуля.

В регионе же ночная температура составит -15...-20 °C, а днем по области 8-13 градусов ниже нуля.

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