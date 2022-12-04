фото: Лиза Алерт

В Саратове ищут дезориентированную пенсионерку. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт Саратов" в своих соцсетях.

В Саратове ищут пропавшую 67-летнюю Людмилу Васильевну Савельеву. Пенсионерка пропала вчера, 3 декабря. Среди примет - рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза светлые. Одета женщина в серую куртку, черные штаны и черные сапоги.

Всех, кто знает о местонахождении Людмилы Савельевой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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