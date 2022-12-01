Мария Усова: необходимо продвигать образ врача, как героя нашего времени

Фото: КП-Саратов

Сегодня, 1 декабря, в СГМУ состоялось заседание круглого стола по проблемам здравоохранения в Саратовской области. Одним из наиболее активно обсуждавшихся вопросов стала нехватка кадров в медицине региона, особенно в малых населенных пунктах.

Как считает депутат Саратовской облдумы (фракция ЕР) и генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова невозможно решить эту проблему без пересмотра образа врача в нашей медиа сфере.

- Когда советская власть хотела прославить образ рабочего и колхозницы, их сделали символом Мосфильма. Сейчас в стране и регионе есть проблема с кадрами в медицине, поэтому необходимо задуматься над популяризацией образа врача. Мы, как представители СМИ, конечно готовы оказать в этом всяческое содействие, - заявила парламентарий.

Как отметил возглавивший заседание круглого стола Депутат ГД Николай Панков, главное при выполнении этой задачи – объединить усилие для достижения общей цели.

- Парламентарии, чиновники, представители медицины и других смежных отраслей, работники СМИ – мы должны помнить, что все делаем общее дело, - заявил парламентарий, ранее отметивший, что отношение к человеку, реальная возможность его лечить в государственных медучреждениях, – это то, над чем стоит работать, а оценочным показателем должен стать человек, получивший качественную, полную и своевременную медпомощь.

Инициативу по продвижению позитивного образа врача поддержали Депутаты ГД Виталий Ефимов и Александр Стрелюхин.

- Сейчас молодежь повсеместно хочет стать блогерами, а не врачами и учителями. Над этим, конечно, надо работать, продвигать престиж рабочих профессий, - подчеркнул Александр Михайлович.

Как заключил Николай Панков, сейчас для этого есть все возможности. Комитет по молодежной политике, спорту и туризму при Саратовской облдуме может внести свой вклад в формирование правильного восприятия медиков у молодежи.

Другим важным моментом является распределение студентов после учебы на бюджете. Парламентарии сошлись на том, что эту советскую практику также нужно рассмотреть и проработать. В Казани система отработки по распределению уже действует. Опыт этого региона будет взят в работу.