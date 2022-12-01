Мария Усова: говорить сейчас нужно не о продолжительности жизни, а о ее качестве

Фото: КП-Саратов

Сегодня, 1 декабря, в СГМУ состоялось заседание круглого стола по проблемам здравоохранения в Саратовской области. На мероприятии присутствовали Депутат ГД Николай Панков и глава регионального минздрава Олег Костин.

Как отметила депутат саратовской облдумы (фракция ЕР) и генеральный директор ООО "Волга-Медиа" Мария Усова, необходимо стремиться в первую очередь не только к увеличению средней продолжительность жизни, но и к улучшению ее качества.

На важность качества оказываемых населению медицинских услуг указал в своем выступлении Депутат ГД Николай Панков.

- Большое количество медобъектов, финансирование сферы, должно в конечном итоге обеспечивать качественную и бесплатную помощь для граждан.

Где та норма, когда количество, наконец, переходит в качество? Почему у граждан частная медицина ассоциируется с качеством, а бесплатная государственная медицина, несмотря на вложения, до сих пор не пользуется вниманием граждан? Давайте уходить от перечисления показателей в медицинской сфере к моменту получения результата, – призвал собравшихся Николай Панков.

- Мы часто слышим о том, что граждане не хотят лечиться, не следят за здоровьем. Но тот факт, что платные клиники не испытывают недостатка в пациентах, говорит, что это не так. Люди к врачам идут. У них просто нет денег или времени, чтобы стоять в очередях.

Улучшить положение могло бы более активное взаимодействие системы здравоохранения со СМИ. Ведь в государственных клиниках много различных льготных программ и бесплатных услуг, о которых пациенты просто не знают! - обратила внимание Мария Усова.