Фото: Твои герои, Саратов

Саратовец нашел жену благодаря мобилизации. Об этом стало известно из телеграм-канала «Твои Герои, Саратов! ZOV».

Как рассказали в телеграм-канале, посвященном саратовским бойцам, Сергей сочиняет песни и исполняет их под гитару. Он получил повестку в рамках частичной мобилизации. Тогда его композиции и появились в сети, а их в свою очередь заметила подписчица канала «Твои Герои, Саратов! ZOV».

- Наталья рассказала, что увидела в нашей группе видео, на котором был Сергей. Написала ему, он предложил встретиться, приехала в часть. Так бывает - сразу влюбились. Потом он приехал в гости, сделал предложение. И вот сегодня они поженились! Невероятная история любви!

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