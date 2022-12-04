В Саратове пьяный водитель грузовика снес стену многоэтажного дома.

Накануне вечером, 3 декабря, в Саратове пьяный водитель грузовика протаранил дом. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

За 34-летним водителем грузовика «Howo» началась погоня на 4-й Дачной, а остановили его на Чапаева. Обстоятельства случившегося выясняются.

— Действиям нарушителя будет дана правовая оценка, — уточнили в ведомстве.

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