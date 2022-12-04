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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 7:22

В Балаково маршрутка сбила 15-летнюю девочку

Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Балаково маршрутка сбила 15-летнюю девочку. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 3 декабря, примерно в 14:00 на перекрестке улиц Степная и Телевизионная в Балаково маршрутное такси маршрута №10а под управлением 59-летнего водителя сбило 15-летнего подростка.

Инспекторы добавили, что девочка переходила дорогу в неположенном месте.

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