Володин предложил чиновникам ЗАТО Светлый лично реставрировать памятник Ленину. Об этом стлао известно из телеграм-канала сторонников Вячеслава Володина "Володин Саратов"

Вячеслав Володин посетил ЗАТО Светлый, где продолжается ремонт Дома культуры. Жители обращались с просьбой помочь в ремонте. Были выделены благотворительные и привлеченные средства.

В прошлый приезд Володин раскритиковал подрядчика за срывы сроков и недостаточное количество рабочих.

В этот раз строителей на объекте значительно больше. Вячеслав Володин отметил, что если бы работы сразу были организованы правильно, не было потеряно полтора месяца. Он напомнил, что при минусовых температурах нельзя выполнять покраску фасада, необходимо перенести эти работы на весну.

Также спикер госдумы обратил внимание ответственных лиц, что нужно пересмотреть подходы: сейчас стоимость капремонта ДК дороже, чем новое строительство.

«У вас получается стоимость квадратного метра капремонта – 75 тыс. рублей. Это очень много, потому что если посмотреть, сколько стоит новое строительство в Саратове по нормам госстроя, – 65 тыс. рублей. Ищите другие решения», – отметил он.

В следующем году планируется провести благоустройство прилегающей территории и ремонт памятника Ленину, который находится рядом с ДК.

«Всех политиков ваших ко дню рождения Ленина собирайте на площади, будем реставрацией заниматься», – сказал местным властям Вячеслав Володин.

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