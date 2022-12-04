фото: ГИБДД
В Балаково при столкновении двух иномарок пострадала девушка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Вчера, 3 декабря, в Балаково произошло ДТП. Примерно в 12:30, рядом с домом №10 по улице Минской 36-летний водитель Nissan Qashqai столкнулся с Daewoo Nexia под управлением 38-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка "Нексии". Все обстоятельства произошедшего выясняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.