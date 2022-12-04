фото: ГИБДД

В Балаково при столкновении двух иномарок пострадала девушка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 3 декабря, в Балаково произошло ДТП. Примерно в 12:30, рядом с домом №10 по улице Минской 36-летний водитель Nissan Qashqai столкнулся с Daewoo Nexia под управлением 38-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка "Нексии". Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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