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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 7:00

В Балаково при столкновении двух иномарок пострадала девушка

Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Балаково при столкновении двух иномарок пострадала девушка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 3 декабря, в Балаково произошло ДТП. Примерно в 12:30, рядом с домом №10 по улице Минской 36-летний водитель Nissan Qashqai столкнулся с Daewoo Nexia под управлением 38-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка "Нексии". Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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