В Саратовской области за сутки 81 человек заболел коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Всего с начала эпидемии в области заболели 299 883 человека.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 34, Энгельсском районе — 17, Балаковском — 11, Балашовском — 9.

У семи заболевших признаки пневмонии, у всех остальных - выявлены симптомы ОРВИ.

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