В Саратовской области водитель Оки погиб в аварии с фурой

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня утром, 3 декабря, в Петровский район Саратовской области водитель Оки погиб в аварии с фурой, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла примерно в 7.30 на 529 км автодороги Нижний Новгород-Саратов. 66-летний водитель автомобиля Ока столкнулся с фурой Daf, за рулем которой был 54-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Оки от полученных травм скончался на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.