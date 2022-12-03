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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 8:49

В Саратовской области водитель Оки погиб в аварии с фурой

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня утром, 3 декабря, в Петровский район Саратовской области водитель Оки погиб в аварии с фурой, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла примерно в 7.30 на 529 км автодороги Нижний Новгород-Саратов. 66-летний водитель автомобиля Ока столкнулся с фурой Daf, за рулем которой был 54-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Оки от полученных травм скончался на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.