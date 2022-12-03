Иван Бабошкин празднует день рождения

Сегодня, 3 декабря, депутат Саратовской областной думы, председатель комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Иван Бабошкин отмечает день рождения.

Иван Бабошкин родился 3 декабря 1967 года в поселке Дергачи Саратовской области. Он окончил Саратовский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, а также окончил Поволжскую академию государственной службы.

В 2012 году Иван Бабошкин назначен министром сельского хозяйства Саратовской области, а в 2013 году стал руководителем Саратовским районом.

С мая 2021 года Иван Бабошкин является депутатом Саратовской областной думы, состоит во Всероссийской политической партии «Единая Россия» с 2003 года.

В 2005 году Иван Бабошкин получил почетный знак губернатора Саратовской области «За усердие» III степени. В 2007 году был награжден серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» Министерства сельского хозяйства РФ.

Является Почетным гражданином города Аксай Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, председатель Делового клуба Саратовской и Западно-Казахстанской областей.