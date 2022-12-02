Беженцы из Херсона смогут получить выплату на жилье в Саратовской области

Эвакуация мирных жителей из Херсона. Фото: Архив КП

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление о порядке и условиях предоставления вынужденным переселенцам из Херсона и «части Херсонской области» социальных выплат на покупку жилья в нашем регионе. Документ был подписан 1 декабря, но опубликован на официальном портале правовой информации губернии только сегодня.

Постановление было принято с учетом федерального документа от 21 октября 2022 года №1876 «О реализации мероприятий по переселению жителей г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории».

Если беженцы выберут Саратовскую губернию в качестве места постоянного проживания, они смогут подать документы на получение жилищного сертификата. Сумма сертификата будет высчитываться индивидуально – определяющими факторами станет количество членов семьи и норматив стоимости квадратного метра.

Согласно действующего норматива, на граждан, проживающих в одиночку, предусмотрено 33 кв. метра жилплощади, для семьи из двух человек – 42 квадрата, трех и более – по 18 квадратов на человека.

Постановление вступило в законную силу сегодня, 2 декабря, со дня его опубликования.

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