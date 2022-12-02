На Театральной площади Саратова пройдет традиционная ярмарка

Фото: Архив КП

Завтра, 3 декабря, на центральной площади Саратова проведут очередную ярмарку выходного дня. Администрация Волжского района напоминает горожанам, что она будет работать с 8 утра до 15:00.

Саратовцы смогут купить фермерскую продукцию: овощи, мед, крупы, хлебобулочные изделия, различные растительные масла, мясные и колбасные изделия, товары народных промыслов и многое другое.

Помимо облцентра, ярмарки пройдут и в других городах губернии – например, в Калининске субботнюю ярмарку проведут на Колхозном рынке.

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