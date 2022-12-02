Под Энгельсом водитель отечественной легковушки задавил лошадь

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня вечером, 2 декабря, в Саратовской области произошло ДТП, в результате которого погибло домашнее животное. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным дорожной полиции, авария произошла в 17:30 на 431 километре трассы Саратов-Пугачев-Энгельс-Волгоград, в районе села Смеловка. Водитель «Лады Ларгус» насмерть сбил лошадь.

Сам мужчина 1964 года рождения доставлен в больницу.

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