В Саратове разрушается «Дом Королькова-Воробьева, 1902-1904 гг.»

Фото: 2gis.ru

Саратовская прокуратура проведет проверку по разрушению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Королькова-Воробьева, 1902-1904 гг.»

Речь идет о здании, расположенном по адресу Саратов, ул. Чапаева, 68/70. Доля муниципальной собственности в здании составляет 33 процента, остальная принадлежит физическим лицам. Недавно был зафиксирован факт разрушения фасада, с верхней части стены здания падают кирпичи.

Мэрия Саратова организовала собрание собственников помещений, где определили лицо, уполномоченное на заключение договоров на разработку проекта ремонта здания. Однако работы своевременно не провели.

Главе Саратова прокуратура внесла представление, после чего опасные кирпичи со здания убрали, а территорию, где происходит разрушение, оградили сигнальной лентой.

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