фото: мэрия Саратова

Роман Бусаргин и Лада Мокроусова выразили соболезнования родным погибшего в СВО саратовца. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Глава региона Роман Бусаргин и глава города Лада Мокроусова выразили соболезнования родным и близким военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине, Сергея Арслановича Мулякаева.

— При исполнении воинского долга Сергей Мулякаев показал пример исключительной смелости и мужества. Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Мы гордимся храбростью и стойкостью нашего земляка. Всегда будем помнить его подвиг. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего, - выразил соболезнования Роман Бусаргин.

— Сегодня мы прощаемся с храбрым солдатом, Сергеем Арслановичем Мулякаевым.

Он погиб в бою, защищая свою Родину. Он, как храбрый солдат, сделал все возможное, чтобы наше будущее было мирным. Я приношу им самые искренние соболезнования. Память о герое навсегда останется в наших сердца — присоединилась Лада Мокроусова.

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