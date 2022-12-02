В Саратовской области начали принимать письма для Деда Мороза

В резиденции Деда Мороза

Почтовые отделения Саратовской области начали принимать письма для Деда Мороза, о чем сообщает правительство области.

Отправить письмо для Деда Мороза можно на Главпочтамте в Саратове по адресу Чапаева, 80, а также в центральных почтовых отделениях районов области. Адрес зимнего волшебника: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

«Почта России» обещает, что доставит каждое письмо, даже если его опустят в обычный почтовый ящик. Главное отправить его до 31 декабря.

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