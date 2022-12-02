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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 12:12

За убийство бывшей жены саратовца ждет суд

Евгений Бадиков

За убийство бывшей жены саратовца ждет суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, 30-летний мужчина вместе со своей 22-летней гражданской супругой и двумя детьми в жили в частном доме первому проезду Радищева в Саратове. Из-за частых ссор женщина вместе с детьми ушла от своего гражданского супруга.

18 ноября 2021 года мужчина предложил ей встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию. Женщина пришла на встречу в сопровождении 37-летнего знакомого и своей дочери. Во время ссоры 30-летний мужчина нанес ей несколько ударов в область шеи ножом. Спутник девушки попытался отобрать у него нож, и сам был ранен.

Девушка успела тем временем вызвать бригаду скорой, но после ударов скончалась

37-летнего потерпевшего медики доставили больницу, где ему провели операцию. Находившийся в доме ребенок не пострадал. Нападавший предстанет перед судом.

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