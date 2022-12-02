Сегодня, 2 декабря, в Елшанке отключили воду до вечера, о чем сообщает ООО «КВС».

Идет устранения повреждения на городском водопроводе по адресу 3-я Степная, 19а. На время работ прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц: Благодарова, 3, 5, 5а, 5б, 7,4б, 8а, 8б, 13, 15; 3-я Степная, 19, 19а, 19б.

Восстановить водоснабжение обещают к 20:00.

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