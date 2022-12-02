Саратовская прокуратура заинтересовалась инцидентом с нападением бездомной собаки на ребенка в районе 1-ой Дачной

СУ СКР по Саратовской области
Саратовская прокуратура проверит информацию о нападении бездомного пса на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По сведениям надзора, нападение собаки на 12-летнего мальчика произошло вчера, 1 декабря, на Мельничной улице Саратова около восьми часов утра. Ребенку потребовалась госпитализация, медики диагностировали у него укушенную рану правого бедра.
Следственный комитет по Саратовской области организовал проверку по данному факту, все обстоятельства произошедшего выясняются. Как ранее сообщала КП-Саратов, ситуацией также заинтересовалась Саратовская прокуратура.
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