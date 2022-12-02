Мария Усова провела прием граждан в 21-ю годовщину образования «Единой России»

фото: КП-Саратов

Вчера, 1 декабря, в 21-ую годовщину образования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева депутат Саратовской областной думы и генеральный директор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова провела прием граждан.

В ходе приема депутат ответила на вопросы жительницы Калининска - Любови Сергеевны. По словам женщины, По словам женщины, дом, в котором проживает она и еще три семьи имеет высокий процент износа и непригоден для проживания. Депутат рассказала о возможности получения денежной компенсации на самостоятельное приобретение жилья в случае расселения по программе ветхого и аварийного жилья.

Наталья Сергеевна — учитель музыки и изобразительного искусства из Калининска. Из-за отсутствия работы по специальности мать-одиночка вынуждена была переехать в Саратов. По словам педагога, большая часть скромной зарплаты уходит на оплату аренды жилья, а алименты сейчас не выплачиваются. Мария Усова пообещала женщине проработать суть проблемы и выделить материальную помощь из депутатского фонда

Следующим из гостей стал педагог одного из саратовских ВУЗов Александр Иванович. Помимо преподавательской деятельности он - участник фонда поддержки Международного детского фестиваля-конкурса образовательных организаций «Наследники традиций». Александр Иванович по всей Саратовской области проводит культурные мероприятия для детей, имеющих в анамнезе различные тяжелые заболевания ЦНС.

— Мной принято решение посодействовать в организации и проведении церемонии награждения участников фестиваля, который должен состояться в декабре. Большое мероприятие, которое объединит в себе около 500 детей, не должно пройти незамеченным для депутатов. Дело, которым занимается Александр Иванович, действительно благородное и непростое. Обязательно окажу помощь и обещаю наладить взаимодействие с фондом в дальнейшем, — высказалась Усова в своем телеграм-канале «Колонка издателя».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.