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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 9:14

В Саратове бездомная собака напала на 12-летнего мальчика

Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове бездомная собака напала на 12-летнего мальчика, СУ СК по региону сообщает о проведении проверки.

Инцидент произошел 1 декабря около 8:00 на улице Мельничной. Бездомная собака укусила 12-летнего мальчика. В больнице ему диагностировали укушенную рану правого бедра.

Организована доследственная проверка. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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