Фото: Архив КП

В Саратове бездомная собака напала на 12-летнего мальчика, СУ СК по региону сообщает о проведении проверки.

Инцидент произошел 1 декабря около 8:00 на улице Мельничной. Бездомная собака укусила 12-летнего мальчика. В больнице ему диагностировали укушенную рану правого бедра.

Организована доследственная проверка. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.