Фото: Архив КП
В Саратове бездомная собака напала на 12-летнего мальчика, СУ СК по региону сообщает о проведении проверки.
Инцидент произошел 1 декабря около 8:00 на улице Мельничной. Бездомная собака укусила 12-летнего мальчика. В больнице ему диагностировали укушенную рану правого бедра.
Организована доследственная проверка. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.
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