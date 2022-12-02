Дочерняя структура саратовского Минстроя купит «Land Cruiser» стоимостью в почти в 9 миллионов

Компания «Государственное жилищное строительство», учредителем которой является министерство строительства и ЖКХ Саратовской области, разместило на портале Госзакупок лот на закупку автомобиля «Toyota Land Cruiser 200». Документы о проведении закупки появились на официальном портале еще 28 ноября.

Чиновники надеются закупить автомобиль не старше двух лет (выпущенный не позже 2020 года) и иметь пробег не более 20 тысяч километров. Подержаный «Лэнд Крузер» не должен иметь в своей истории ДТП и любые повреждения, недопустимы также загрязнения салона. Сам автомобиль должен находиться в полностью исправном состоянии.

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