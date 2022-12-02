В Саратовской области утвердили размер плату за детсады на 2023 год, о чем сообщает региональный минобраз.

В регионе утвержден максимальный размер родительской платы за уход за детьми в детсадах на 2023 год. Приказ вступает в силу с 2023 года.

В Саратове максимальный размер платы за детсад составил 4 277,3 рубля, что на 245,9 рубля больше, чем в 2022 году. В Энгельсе плата за детсад составляет 3 759,8 рубля, а в Балаково – 2 824 рубля.

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