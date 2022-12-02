В Саратовской области будут судить подозреваемого в убийстве пожилой женщины

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи завершили расследование дела об убийстве женщины в Аркадакском районе Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Убийство произошло 28 сентября в селе Баклуши Аркадакского района. По версии следствия, 68-летний пенсионер повздорил со своей 59-летней сожительницей. Во время спора задержанный ударил женщину ножом в поясницу. После он позвонил в полицию и сознался в случившемся. Раненую женщину доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

На пенсионера завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Дело передано в суд.

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