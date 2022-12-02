фото: СГУ

Общественный совет при Саратовской облдуме возглавил Игорь Малинский. Об этом стало известно сегодня, 2 декабря, в ходе заседания.

Кандидатура проректора СГУ была выдвинута депутатом Романом Чуйченко, встречных предложений от других депутатов не последовало. Малинский был выбран единогласно.

Заместителями Малинского стали директор Городского дома культуры национального творчества Наталья Косырева и сотрудник поликлиники N16 Сергей Понин.

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