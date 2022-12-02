В Саратове сбили 15-летнего подростка. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова.

Сегодня утром, 2 ноября, в Саратове сбили 15-летнего подростка. ДТП произошло около 8 часов утра на пересечении улиц Мясницкой и Большой Горной. 41-летний водитель за рулем «Dongfeng» наехал на подростка.

Пострадавшего доставили в лечебное учреждение.

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