В Саратове сбили 15-летнего подростка. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова.
Сегодня утром, 2 ноября, в Саратове сбили 15-летнего подростка. ДТП произошло около 8 часов утра на пересечении улиц Мясницкой и Большой Горной. 41-летний водитель за рулем «Dongfeng» наехал на подростка.
Пострадавшего доставили в лечебное учреждение.
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