В арбитраже рассмотрят иск о банкротстве саратовского производителя лифтов

В Арбитражный суд области компания из Новороссийска подала иск о банкротстве к саратовскому предприятию «СаратовЛифтКомплект». Соответствующие документы появились в онлайн-картотеке инстанции.

Новороссийская компания «Атриум», которая владеет сетью магазинов стройматериалов в городах юга России, предъявила саратовскому производителю лифтов долг в 9,6 миллионов рублей. Иск еще не принят к рассмотрению, кредитор не выполнил обязательную процедуру и не опубликовал информацию о желании обратиться в суд в Едином реестре сведений о юрлицах, – так что это может послужить основанием для отказа в рассмотрении дела судом.

«СаратовЛифтКомплект» является должником компании с 2020 года – тогда «Атриум» заказал производство и установку четырех лифтов из Саратова. Работы не были выполнены в срок, при этом саратовцы получили аванс и часть финансирования по контракту. Наличие задолженности подтверждено арбитражным судом нашей губернии.

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