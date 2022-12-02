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НовостиОбщество2 декабря 2022 6:53

В предместье Саратова нашли труп мужчины с пробитой головой

Роман Хвалин
Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сегодня, 2 декабря, на окраине Саратова горожане нашли труп мужчины с травмой головы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по области.

Тело неопознанного мужчины обнаружили в нескольких метрах до поворота поселка Жасминный на обочине дороги. Погибшему на вид около 50 лет, у него разбита голова.

Следователи ведомства вместе с судмедэкспертом провели осмотр места происшествия, в настоящее время проводится проверка для установления всех фактов произошедшего.

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