В предместье Саратова нашли труп мужчины с пробитой головой

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сегодня, 2 декабря, на окраине Саратова горожане нашли труп мужчины с травмой головы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по области.

Тело неопознанного мужчины обнаружили в нескольких метрах до поворота поселка Жасминный на обочине дороги. Погибшему на вид около 50 лет, у него разбита голова.

Следователи ведомства вместе с судмедэкспертом провели осмотр места происшествия, в настоящее время проводится проверка для установления всех фактов произошедшего.

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