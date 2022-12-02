фото: «Лиза Алерт»

В Саратове ищут пенсионерку в красной куртке. Об этом стало известно от волонтеров «Лиза Алерт».

Сегодня, 2 декабря, в группе волонтеров «Лиза Алерт Саратов» ВКонтакте появилась публикация о пропаже 68-летней Людмилу Михайловну Легких. Пенсионерка из Октябрьского района вышла из дома и не вернулась вчера, 1 декабря.

Среди примет указаны рост женщины — 165 сантиметров, худощавое телосложение. У женщины светлые волосы платинового цвета и голубые глаза, одета в красную куртку, серую юбку и черные сапоги.

Всех, у кого есть информация о местонахождении пенсионерки, просят обращаться по номеру 112 или по телефону 8-800-700-54-52.

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