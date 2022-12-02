В Саратове снова прервалось движение троллейбусов

Сегодня утром, 2 декабря, в Саратове остановилось движение троллейбусов маршрута №109. Соответствующая информация опубликована в официальной группе СГЭТ во «ВКонтакте».

Троллейбусы встали на Вокзал из-за поломки подвижного состава. Для устранения неисправности на место аварии выехала бригада ремонтников.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.