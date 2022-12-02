фото: пресс-служба мэрии
Представители Саратовской администрации встретились с мобилизованными гражданами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Главы районных администраций и начальник Департамента Гагаринского административного района посетили пункт временного размещения мобилизованных граждан.
В ходе беседы чиновники обсудили вопросы, волнующие мобилизованных саратовцев, выслушали пожелания и просьбы, а также рассказали о мерах поддержки семей.
В том числе, единовременные выплаты, трудовые гарантии, освобождение от транспортного налога, от оплаты за детский сад, организация бесплатного питания для детей в школах, оказание психологической помощи и многое другое. В настоящее время продолжают вводиться дополнительные меры поддержки.
Напоминаем, на территории районов города продолжают работу «горячие линии» по вопросам мобилизации:
- Фрунзенский район: 670115, 670262
- Кировский район: 277176
- Заводской район: 960282, 960405
- Волжский район: 231850
- Октябрьский район: 392909, 392913
- Ленинский район: 631582
- Гагаринский район: 550454, 550770, 550616.
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