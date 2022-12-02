фото: Володин Саратов

Новая поликлиника в микрорайоне Звезда заработает в марте 2023 года. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников Вячеслава Володина "Володин Саратов"

Вячеслав Володин ознакомился с ходом строительства поликлиники в микрорайоне Звезда в Саратове. С просьбой о возведении обращались жители: до близлежащих медучреждений им приходилось долго добираться.

Это будет целый медицинский комплекс – поликлиника с диагностическим центром и женской консультацией.

Спикер госдумы сообщил, что решен вопрос строительства детской поликлиники рядом со взрослой в микрорайоне на федеральные средства. Строительство начнется в 2023 году.

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