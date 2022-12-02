Жителей Саратовской губернии ждет морозная пятница со слабым снегом

Фото: Архив КП Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 2 декабря, жителей губернии ждет морозный облачный день. Об этом сообщили в областном Гидромете.

В Саратове ночью температура опустится до 9-11 градусов мороза, в окрестностях города возможно до -14°С. Днем – от пяти до семи ниже нуля. Ветер – северо-восточный 5-10 м/с.

Весь день возможен слабый снег, ночью город и весь регион накроет густой туман (видимость до 500 метров и менее), на дорогах и тротуарах изморозь (менее 20 мм).

По региону ночью возможны заморозки до -17, в целом температура в темное время суток – от 7 до 12 градусов мороза. Днем – 4-9 градусов ниже нуля. Ветер, как и в областном центре, восточный и северо-восточный, скоростью около 5-10 метров в секунду. Местами в районах возможны порывы до 13 м/с.

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