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НовостиОбщество1 декабря 2022 19:01

Из-за павшей от бешенства кошки в селе Саратовской области объявлен карантин

Роман Хвалин

В Саратовской области вчера, 30 ноября, специалисты выявили новый очаг заболевания бешенством. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

– В связи с установлением заболевания бешенством кошки, содержавшейся и павшей на территории личного подсобного хозяйства, с 30 ноября объявлен карантин в селе Усовка Воскресенского района. – сообщили в областном ветуправлении.

Теперь в селе ветеринары проводят мероприятия по недопущению распространения инфекции.

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