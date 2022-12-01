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НовостиОбщество1 декабря 2022 18:49

Саратовский Роспотребнадзор: «В область пришел свиной грипп – у вируса много опасных осложнений»

Роман Хвалин

Сегодня, 1 декабря, на брифинге в министерстве здравоохранения выступил представитель Роспотребнадзора. Глава эпидемиологического надзора ведомства Игорь Вяткин рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе.

Так, за прошедшую неделю, по данным саратовского Роспотребнадзора, более 20 тысяч человек заболели и имеют симптомы сезонной простуды.

– Темп прироста по ОРВИ за 18%. Заболеваемость растет. Порядка 60% всех случаев за неделю — это дети младшего и школьного возраста, – сообщил Вяткин.

Также чиновник сообщил о появлении свиного гриппа на территории области. Представитель Роспотребнадзора напомнил, что этот вирус имеет большое число опасных для здоровья осложнений и призвал жителей региона вакцинироваться.

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