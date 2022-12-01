Пятеро молодых жителей Саратова подрались с полицейскими – почти всех отпустили из зала суда

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове завершился суд над молодыми людьми, участвовавшими в массовой драке с поножовщиной на проспекте Столыпина (на момент событий – проспект Кирова). Самому младшему из осужденных 18 лет, самому старшему – 21. О подробностях происшествия и приговоре сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, массовая драка на Проспекте произошла в ночь на 24 июля 2021 года. Суд доказал, что конфликт начался с того, что один из подследственных, 19-летний парень, без повода толкнул плечом 24-летнего прохожего у кафе «Кофе и шоколад», а затем достал нож и угрожал им.

Все это заметили находящиеся рядом полицейские при исполнении своих должностных полномочий. Сотрудники попытались остановить агрессивного молодого человека, но тот не подчинился их требованиям.

Напротив, на место конфликта подоспели четверо друзей зачинщика и тоже стали драться с полицией, в ходе потасовки одного из сотрудников несколько раз ударили ножом. К счастью, никто не получил серьезных травм, а полицейским все же удалось обезвредить и задержать нападавших.

Задержание дебоширов летом 2021 года

Суд признал парней виновными в применении насилия к представителям власти, одному из агрессоров вменили также статью за хулиганство. Лишь один из преступников был приговорен к заключению – главный зачинщик массовой драки получил 3 года колонии.

Остальных четверых приговорили к срокам от 1 года 9 месяцев до 2 лет общего режима – их отпустили из зала суда, поскольку засчитали в счет наказания время, отбытое под стражей.

Приговор не вступил в законную силу и, вероятно, будет обжалован.

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