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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 16:57

В Саратове собака напала на девочку – у ребенка перелом пальца

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сегодня, 1 декабря, недалеко от микрорайона «Звезда» собака напала на ребенка. Об этом сообщила администрация Кировского района.

Собака укусила девочку за руку около 10:30 на остановке общественного транспорта на пересечении улиц Артиллерийской и Технической.

Как отметили в Следственном комитете по Саратовской области, из-за укуса собаки у девочки сломана фаланга пальца, она доставлена в медучреждение. Ведомство начало проверку инцидента.

Изначально в нескольких региональных СМИ появилась информация, что ребенка покусала бродячая собака – администрация Кировского района опровергла эти сведения, агрессивный пес оказался домашним. Чиновники также рекомендовали обратиться в полицию родителям пострадавшей девочки.

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