В Саратове собака напала на девочку – у ребенка перелом пальца

Фото: Архив КП

Сегодня, 1 декабря, недалеко от микрорайона «Звезда» собака напала на ребенка. Об этом сообщила администрация Кировского района.

Собака укусила девочку за руку около 10:30 на остановке общественного транспорта на пересечении улиц Артиллерийской и Технической.

Как отметили в Следственном комитете по Саратовской области, из-за укуса собаки у девочки сломана фаланга пальца, она доставлена в медучреждение. Ведомство начало проверку инцидента.

Изначально в нескольких региональных СМИ появилась информация, что ребенка покусала бродячая собака – администрация Кировского района опровергла эти сведения, агрессивный пес оказался домашним. Чиновники также рекомендовали обратиться в полицию родителям пострадавшей девочки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.