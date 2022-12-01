В Саратовской области 95 мобилизованных многодетных отцов вернулись к своим семьям

Фото: Архив КП
В регионе за полтора месяца были отменены 95 решений о мобилизации многодетных отцов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Саратовской области.
Согласно действующим законам о призыве на воинскую службу, право на отсрочку от частичной мобилизации имеют мужчины, воспитывающие четырех детей до 16 лет.
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