В Саратовской области 95 мобилизованных многодетных отцов вернулись к своим семьям

Фото: Архив КП

В регионе за полтора месяца были отменены 95 решений о мобилизации многодетных отцов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Саратовской области.

Согласно действующим законам о призыве на воинскую службу, право на отсрочку от частичной мобилизации имеют мужчины, воспитывающие четырех детей до 16 лет.

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