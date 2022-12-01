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НовостиОбщество1 декабря 2022 12:19

Молодежь Аткарска шьет зимние балаклавы для мобилизованных

Будущие модельеры из Саратовской области начали шить маски-балаклавы для бойцов в зоне СВО
Роман Хвалин
Фото: Минобразования Саратовской области

Фото: Минобразования Саратовской области

В Аткарском политехническом колледже студенты шьют балаклавы для мобилизованных. Об этом сообщили в министерстве образования области.

Учащиеся 3 курса Аткарского политехнического колледжа специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» сшили для мобилизованных 50 утепленных балаклав.

Помогает студентам преподаватель Ирина Будаева. Сначала ученики делают выкройку, а потом переносят ее на ткань, кроят и шьют изделие. Готовые маски-балаклавы передают в пункт сбора гумпомощи бойцам в зоне СВО.

– Будущие модельеры рассказали нам о своем желании сшить необходимые вещи для мобилизованных граждан, и мы, конечно, поддержали эту идею и закупили материал, тем более оборудование для пошива и изготовления лекал у нас имеется, – поделилась и.о. директора колледжа Ирина Сергеева.

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