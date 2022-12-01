В Саратове на расселение аварийного жилья за четыре года потратят почти 23 миллиарда рублей

Фото: Архив КП

В Саратове в 2022-2026 годах на расселение аварийных домов потратят 22,7 миллиарда рублей. Соответствующий документ за подписью мэра гогрода Лады Мокроусовой появился сегодня на официальном портале правовой информации.

Всего власти расселят 592 аварийных дома, в которых живут 18,7 тысяч человек. Проект будет финансироваться из регионального бюджета и госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Также для нуждающихся в расселении закупят 7043 квартиры.

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