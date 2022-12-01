Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 11:25

В Саратове этой зимой будут работать девять катков и более 50 дворовых хоккейных коробок

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Городские спортивные объекты подготовят к зимним забавам – сообщает администрация Саратова.

Так, в городе будут действовать девять катков для массового катания в Волжском, Ленинском, Октябрьском, Фрунзенском и Заводском районах города. Также планируется подготовить 56 дворовых хоккейных коробок, 20 из них в Ленинском районе.

В городе также откроется 25 ледовых площадок, 84 площадки для зимнего футбола и 13 лыжных баз. Закончить подготовку всех объектов должны к 15 декабря.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.