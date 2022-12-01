В Саратове этой зимой будут работать девять катков и более 50 дворовых хоккейных коробок

Фото: Архив КП
Городские спортивные объекты подготовят к зимним забавам – сообщает администрация Саратова.
Так, в городе будут действовать девять катков для массового катания в Волжском, Ленинском, Октябрьском, Фрунзенском и Заводском районах города. Также планируется подготовить 56 дворовых хоккейных коробок, 20 из них в Ленинском районе.
В городе также откроется 25 ледовых площадок, 84 площадки для зимнего футбола и 13 лыжных баз. Закончить подготовку всех объектов должны к 15 декабря.
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